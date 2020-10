20 Jahre Kultur auf Falkenhorst – 20 Jahre Partnerschaft

Die Villa Falkenhorst feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen als Kultureinrichtung und hat sich in dieser Zeit zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum in der Region entwickelt.

Viele Persönlichkeiten haben Falkenhorst in dieser Zeit geprägt, viele Künstler_innen haben Spuren hinterlassen, viele Menschen diesen Ort mitgestaltet und zu einer Erfolgsgeschichte gemacht. Eine Erfolgsgeschichte, die auch ohne tatkräftige finanzielle Unterstützung durch Unternehmen in der Region nicht möglich gewesen wäre. Ein Partner, der das „Projekt Villa Falkenhorst“ von Beginn an finanziell und ideell maßgeblich mitgetragen hat, ist die Sparkasse Bludenz und so feiert auch diese besondere Partnerschaft in diesem Jahr ein Jubiläum.