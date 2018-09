20 Jahre Google: Die beliebtesten Suchanfragen

Die Suchmaschine Google feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Passend dazu haben wir nachgesehen, welche Suchanfragen in den vergangenen zwei Jahrzehnten am beliebtesten waren.

Google zeigt uns zum Jubiläum auf, welche Suchanfragen in unterschiedlichen Ländern ganz oben stehen. Damit offenbart der Konzern nicht nur was die Menschen bewegt hat, welche Themen aktuell waren und was der Mensch im Internet hauptsächlich sucht, sondern gewährt auch einen nostalgischen Rückblick.

Tendenzen erkennbar In den Bilderserien haben wir jeweils das beliebteste Suchergebnis des Jahres aufgelistet. Egal ob weltweit, in Österreich oder Deutschland, die Ergebnisse zeigen durchaus Tendenzen auf. So dominiert in Deutschland hauptsächlich das Interesse am Fußball. Leider sind jedoch nicht alle Jahresrückblicke für alle Länder verfügbar.