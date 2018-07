20 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr

Ein freiwilliges soziales Jahr hilft dabei, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken und prägt für das weitere Leben

Klaus 109 junge Damen und Herren haben ihr Freiwilliges Soziales Jahr 2017/18 in Vorarlberg absolviert. In den vergangenen Monaten haben sie unter Anderem: Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag begleitet, in der Schülerbetreuung oder im Seniorenheim mitgeholfen.