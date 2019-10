20 Jahre Fasnatzunft Oberschorbach

Am 16. November feiert der Familien-Spaßverein mit einem großen Fest das runde Jubiläum.

Dornbirn. Als sich Anfang der 90-er Jahre eine Gruppe junger Leute traf um gemeinsam an Faschingsumzügen teilzunehmen, dachte niemand daran, dass der Name „Fasnatzunft Oberschorbach“ zu einer landauf landab bekannten Marke im Fasching werden sollte. Gleich zu Beginn stellte sich heraus, dass die Talente der Mitglieder äußerst unterschiedlich gestreut waren. Es gab Handwerker, Künstler, Organisationstalente etc. Einige kamen vom OBERdorf, ein paar vom SCHORen und viele von MühleBACH und RohrBACH. Als äußerst unternehmungslustige Truppe verbindet die Mitglieder jahrelange Freundschaften.

Gemeinsam kreativ und aktiv

Nach ein paar Jahren des losen Zusammenseins, entschied man sich am 11.11.1999 einen Verein mit dem Namen „Fasnatzunft Oberschorbach“ zu gründen. Die Oberschorbächler nahmen seither an unzähligen Faschingsumzügen in Vorarlberg und dem benachbarten Ausland teil. Die handwerklichen Geschicke kamen auch der Optik zugute. Alle zwei Jahre wurden neue Kostüme gefertigt und ein neues Narrenfahrzeug gebaut. „Jedes Mal staunten wir wieder über unsere Kreativität und waren stolz auf das gemeinsame Meisterwerk“, erinnert sich Wolfgang Pastor, der selbst mit der gesamten Familie mit Begeisterung beim Verein mitwirkt. „Mit einigen Tonnen an Bonbons, tausenden Luftballons und hunderten Abziehbildern brachten wir Kinderaugen zum Glänzen“, so Pastor. Mittlerweile zählt der Verein über 170 Mitglieder und passend zum Jubiläumsjahr wurde die Truppe 2019 zur „schönsten Faschingszunft Vorarlbergs“ gekürt.

Das ganze Jahr was los bei den Oberschorbächlern

Mit zum bunten Jahresprogramm gehören natürlich auch die legendären Bälle und Clubbings am Faschingsamstag, die zu den jährlichen Höhepunkten im Dornbirner Ballkalender zählen. Unvergessliche Ballnächte bleiben für viele der „Opernball im Schwanensaal“, die „Gummistrada“, die „Oscar-Nacht von Hollywood“ oder die „Love Parade“.

Doch nicht nur in der fünften Jahreszeit ist die Zunft aktiv. Waren es 13 Jahre lang die Hobby-Fußballturniere auf dem Rosenplatz, so ist inzwischen die Ping Pong Raser-Weltmeisterschaft in der Arena der Viehmarkthalle ein Fixpunkt für Freizeitsportler und Partyjäger.

Und die aus dem Verein hervorgegangene Theatergruppe „Hetz und Petz“ sorgt dafür, dass auch die Kultur nicht zu kurz kommt. „Außerdem unterstützen wir die Lebenshilfe seit 24 Jahren mit der Bewirtung beim Stundenlauf und bringen die Senioren in den Pflegeheimen mit den musikalischen Narren-Auftritten zum Lachen“, erklärt Pastor. Hinter all dem Spaß stehen für die Fasnatzunft Oberschorbach nämlich auch wichtige Werte: Engagement, Zusammenhalt und ein Miteinander von Jung und Alt.

Damit ist man auch für die Jungen ein gutes Vorbild und an „Nachwuchsmäschgerle“ es nicht. „Da unsere Jugend äußerst aktiv ist, blicken wir optimistisch in die Zukunft und werden auch in den nächsten Jahren zu den aktivsten Faschingsvereinen von Vorarlberg gehören“, gibt sich Wolfgang Pastor zuversichtlich und freut schon auf das nächste große Fest – die Jubiläumsparty am 16. November im Schwanen.

Daten und Fakten Fasnatzunft Oberschorbach

· Offizielle Gründung 11.11.1999

· Ca. 170 Mitglieder, davon 150 Aktive, die sich bei diversen Umzügen beteiligen-

· 16 Neuaufnahmen am 16.11.2019

· Das neue „Häs“ haben 152 Personen bestellt