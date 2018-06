Vor 20 Jahren wurde das Weltladenfrühstück ins Leben gerufen, das sich längst zu einem Treffpunkt für den guten Zweck in Frastanz entwickelt hat. Aus diesem Anlass wurde der 20. Geburtstag mit einer Spendenübergabe an das Bernardaheim gefeiert.

FRASTANZ „20 Jahre faires Frühstück“ waren Anlass einer Jubiläumsfeier mit köstlichem Frühstück sowie Kaffee und Kuchen im Weltladen Frastanz. Am 8. Juni 1998 fand das erste Weltladenfrühstück statt: Die Geburtsstunde eines einzigartigen Treffs mit Kaffee und Tee aus fairem Handel, Brötchen mit selbstgemachter Marmelade und frischem Kuchen, deren Erlös von Anfang an einem guten Zweck zugutekam.

Aus den Erlösen des Weltladenfrühstücks wurden von Beginn an die Schwestern des Bernardaheims in Frastanz-Fellengatter unterstützt. Allein letztes Jahr wurden 2.200 Euro gesammelt, die beim Weltladenfrühstück drei Schwestern des Bernardaheims übergeben wurden. Auch Schwester Klarentia vom Bernardaheim nahm an der feierlichen Übergabe teil. Insgesamt wurden in den letzten 20 Jahren durch Erlöse des Weltladenfrühstücks 29.000 Euro für die Bernarda Schwestern gesammelt.