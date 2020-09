20 Jahre Call Consult

Hochwertiges Telefonmarketing und erfolgreiche Marktbearbeitung mit Frauenpower: Anfang September feierte Firmengründerin Angelika Fertschnig das 20jährige Bestehen ihres Telefonmarketingunternehmens Call Consult.

Call Consult betreut als Agentur für Marketing und Vertriebsunterstützung namhafte Unternehmen in der DACH-Region. Auch der Gesundheitsbereich setzte in der COVID-Zeit stark auf die Unterstützung von Call Consult. Generell fungiert die Agentur für viele Kunden als externe Telefonzentrale sowie langjährige externe Vertriebsabteilung, kümmert sich um Neukunden-Akquisition, bietet Telefonseminare und Mitarbeitercoaching an. Letztere Angebote führt Gründerin und Organisationsentwicklerin Angelika Fertschnig persönlich durch. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Marktforschung, wozu auch Mystery Shopping, Mystery Calls und Imageanalysen zählen. Die CRM-Beratung, Kundenstrukturanalysen und Prozessoptimierungen bis zu Technikprüfungen, bei der technische Voraussetzungen beim Kunden gecheckt werden, spannen den Bogen von der Analyse bis zur Aktion.