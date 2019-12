20 Jahre aktiv und viel zu Feiern

Seniorenbund Frastanz feierte sein 20jähriges Bestehen im Gasthof Kreuz

Als Obmann des Seniorenbunds Frastanz begrüßte Luis Neyer an erster Stelle die Gründungsmitglieder Edith Welte, Agata Erath und Johann Beck . Gründungsobfrau Anna Gort konnte dem Jubiläumsfestabend wegen einer Verletzung nicht beiwohnen. Weiters wurden Landesobmann Werner Huber, Landesehrenobmann Dr. Gottfried Feurstein , Bezirksobmann Dr. Josef Oswald , Bürgermeister Walter Gohm und auch Vizebürgermeisterin Ilse Mock begrüßt. Letztere war ebenfalls in die Entstehung des Seniorenbunds involviert und erzählte auf einem Vortrag aus dem Gründungsjahr.

Altbürgermeister Harald Ludescher trat 1999 an Ilse Mock heran mit dem Anliegen, eine Seniorenbund Ortsgruppe Frastanz zu gründen. Schließlich konnte Anna Gort als erste Obfrau des Seniorenbunds Frastanz gewonnen werden. Als Beiräte traten Agata Erath sowie Hildegard und Johann Beck hinzu. Ebenfalls seit der Gründung dabei ist Edith Welte , die noch 2019 als Kassiererin aktiv war.

Auch Bürgermeister Walter Gohm richtete sich in einer Festansprache an die Gäste der Jubiläumsfeier und richtete beste Wünsche für Weihnachten und das neue Jahr aus. Die Gründungsmitglieder erhielten Blumengrüße oder auch exklusiven Wein. Zu den Gästen des Festabends zählte auch Altbürgermeister Eugen Gabriel. HE