20.000 Bierfans genossen bestes Bockbier

Frastanz. Mit dem legendären 3 Schwestern Clubbing wurde am Donnerstag, den 14. September, das traditionelle Bockbierfest der Brauerei Frastanz eingeläutet.

Letzten Donnerstag fiel der feierliche Startschuss zum bierigsten Brauerei- und Bierfest des Landes, dem Bockbierfest der Brauerei Frastanz. Mit der feierlichen Fassprobe und dem 3 Schwestern Clubbing ging es gleich mit Vollgas ins Wochenende: Die Partyband Karussell, DJ Ingo und die angesagte Mountaincrew heizten den Party-hungrigen Bier-Fans so richtig ein. Weiter ging es von Freitag bis in den Sonntagabend,– unter anderem mit dem großen Highlight, dem Bockbieranstich am Freitagnachmittag. Neben Landeshauptmann Markus Wallner und Bierkönigin Gambrina, waren rund 1.500 Mitglieder und zahlreiche Vorarlberger Promis aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik mit dabei. Dass das Interesse an der Brauerei nicht nur auf dem Papier groß ist, zeigte genau diese Veranstaltung.