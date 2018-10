2. Re-Use-Sammeltag im ASZ Feldkirch

Viele Haushaltsgegenstände werden oft nicht mehr gebraucht, sind aber zum Wegwerfen zu schade. Beim Re-Use-Sammeltag am kommenden Freitag (5. Oktober 2018) können diese Gegenstände im Altstoffsammelzentrum (ASZ) Feldkirch abgegeben werden.

Feldkirch Wiederverwenden hat viel Potenzial aus ökologischer Sicht, wirkt aber auch sozial und wirtschaftlich positiv. Und: Es schafft ein gutes Gefühl. Der Umweltverband und die Lebenshilfe Vorarlberg laden gemeinsam mit der Stadt Feldkirch ein, noch brauchbare Haushaltsgegenstände vorbeizubringen. Am 5. Oktober 2018 wird im Altstoffsammelzentrum in Feldkirch ein Team der beiden Brockenhäuser der Lebenshilfe Vorarlberg aus Sulz und Lochau vor Ort sein, um gut erhaltene Geschirr- und Gläser-Sets, Kochtöpfe und Pfannen, Dekorationsartikel, Wolle oder Bilderrahmen entgegen zu nehmen. „Mit dem Wiederverkauf in den Brockenhäusern der Lebenshilfe werden Ressourcen und damit die Umwelt geschont“, erklärt Jürgen Buelacher, Lebenshilfe Vorarlberg. Derzeit arbeiten 45 Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen in den beiden Brockenhäusern.