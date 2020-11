2-Meter "Riese" aus Litauen für die Dornbirn Lions

Verstärkung für die Dornbirner Basketballer vor dem ReStart

Nachdem sich die Raiffeisen Dornbirn Lions dazu entschlossen haben, die Meisterschaft im Rahmen des Spitzensports fortzusetzen und sich damit auch dem Hygiene- und Präventionskonzept der Basketball Zweite Liga (B2L) zu unterwerfen, kommt es am kommenden Samstag, den 21.11.2020, um 18.30 zum Re-Start der Meisterschaft. Die Löwen hatten in den letzten Wochen einiges zu tun. Neben der Organisation der wöchentlichen Testung des gesamten Bundesligakaders musste auch schnellstmöglich auf dem Spielersektor gehandelt werden. Das ist den Verantwortlichen zumindest teilweise gelungen. Am kommenden Samstag wird die erste Neuverpflichtung präsentiert. Mit Benius Urbonavicius wird ein 2m großer Litauer das Spiel unter dem Korb stabilisieren. Der 23-jährige Powerforward war zuletzt in der 3. Liga Italiens für Battalia Mortara tätig und brachte es dort auf durchschnittlich 15 Punkte und 8 Rebounds pro Spiel.