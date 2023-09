Niederlage für Dornbirn

Während sich Bregenz nach dem nächsten Sieg in der Tabelle nach oben orientiert, rutschten die Dornbirner nach einer erneuten Niederlage in Richtung Abstiegsränge.

SWB dreht Partie

Die Gäste aus der Oststeiermark gingen in Bregenz zwar früh in Führung, Leipold hatte nach nur sieben Minuten getroffen. Noch vor der Pause geland Martinovic der Ausgleich (35.) und so ging es mit dem 1:1-Remis in die Halbzeit.