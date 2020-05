2. Liga setzt Saison ab 5. Juni fort

Nach der ersten setzt auch die 2. Fußball-Liga ihre wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison am 5. Juni fort. Das wurde auf der Clubkonferenz am Montag "fast einstimmig" beschlossen, wie Liga-Vorstand Christian Ebenbauer bekannt gab. Die semiprofessionelle Liga will ihre Meisterschaft mit einer Ausnahme ausschließlich rund um das Wochenende bis 31. Juli fertig spielen.

Wien. Das zunächst für die oberste Liga ausgearbeitete Präventionskonzept und dessen Hygienemaßnahmen werden in den Spielbetrieb implementiert. So sollen auch wöchentliche PCR-Tests durchgeführt werden. Durch den bereits erfolgten Abbruch aller ÖFB-Ligen unter der 2. Liga wird es keine Absteiger geben.