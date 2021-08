2. Klostertaler Sommerdoppel-Cup

Nach der Premiere im letzten Jahr durch den UT-Braz war heuer der TC Wald-Dalaas mit der Austragung des Klostertaler Sommerdoppel-Cups an der Reihe.

Zwei Wochen lang wurde im Mixed-Doppel sowie Herren-Doppel um die gelbe Filzkugel gekämpft und den Zuschauern spannende Spiele geliefert. Zwei Wochen lang war viel los bei beim TC Wald-Dalaas und somit viele Vereinsmitglieder im Einsatz. Viele Fans und Zuschauer aus Braz fieberten bei den Spielen mit und genossen die schöne Anlage in Wald am Arlberg. Am Finalwochenende Mitte August konnten alle Spiele bei bestem Sommerwetter gespielt werden und im Anschluss wurden alle Teilnehmer von Vereinskoch Adi Wascher kulinarisch verwöhnt und das Tournier wurde noch ausgiebig gefeiert.