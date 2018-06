2 Hohenemser Museen am Sonntag als Reiseziele

Am Sonntag öffnen 45 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz ihre Tore bei der Aktion „Reiseziel Museum“

Hohenems. 45 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz öffnen am Sonntag, den 1. Juli und an zwei weiteren Terminen im Sommer ihre Tore bei der elften Auflage der Aktion „Reiseziel Museum“.