2. Business Summit der FH Vorarlberg - Early Bird Tickets sichern

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 geht der Business Summit der FH Vorarlberg nun in die zweite Runde.

Mit Prof. Dr. Richard Precht, der mit zahlreichen Publikationen und provokanten Thesen aufhorchen lässt, konnte ein namhafter Keynote-Speaker für den Business Summit gewonnen werden. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Arbeiten wir überhaupt noch? Wie verändert die Digitalisierung Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft? Wie können wir zusammenleben – hier in Vorarlberg, in Europa, in der Welt? In seiner Keynote skizziert Precht eine wünschenswerte Zukunft für die digitale Gesellschaft und zeigt die Weichen auf, die wir heute dafür stellen müssen.