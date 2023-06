2. Bürser Fahrradparade "Tour de Schesa"

Bürs. (sco) "Wir haben das Recht auf Wind im Haar", so lautet das Motto bei "Radeln ohne Alter". In Bürs steigt nun die zweite Auflage der "Tour de Schesa".

Bei guter Witterung wird am Sonntag, dem 18. Juni, um 11 Uhr die zweite „Tour de Schesa“ staunende Blicke auf sich ziehen. “Mit Freude radeln wir wieder mit unseren Fahrradrikschas und unserem Gefolge, von Jung bis Alt, quer durch Bürs und schließlich zurück zum Sozialzentrum”, kündigt Wolfgang Purtscher, Heim- und Pflegedienstleiter des Bürser Sozialzentrums an. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung sind schon voller Vorfreude auf den nicht alltäglichen Event. Gemütlich ausklingen wird die Fahrradparade im Garten des Sozialzentrums mit Grillspezialitäten und kühlen Getränken, Kuchen und Kaffee. Wolfgang Purtscher regt an: “Bepackt eure Fahrräder, KiKis, E-Bikes, Anhänger mit Kind, Hund und Kegel. Wir treffen uns um 10:45 Uhr beim Sozialzentrum in der Judavollastraße.” Um 11 Uhr stellen sich alle Teilnehmenden zur Parade durch Bürs auf. “Lasst euch überraschen, wie Fahrradfahren in einer großen Gruppe und mit dem Strahlen von alten Menschen Spaß machen kann”, so der Heim- und Pfelgedienstleiter.