2.500 Euro für den Verein "Geben für Leben"

Bludenz - Der Spendensparefroh hat dieses Jahr Kunden, Mitarbeiter und die Sparkasse Bludenz als Bank selber animiert, Leben zu retten. Und zwar für jene, die an Leukämie erkrankt sind.

Mit der Spendensumme von 2.500 Euro können 50 Stammzellspender daraufhin überprüft werden, ob sie als Spender geeignet sind. Beim Verein „Geben für Leben“ unter ihrer Obfrau Susanne Marosch ist das Geld in besten Händen. Denn jeder einzelne Euro gehe direkt in die Typisierung, so Sparkasse Bludenz Vorstandsvorsitzender Christian Ertl.