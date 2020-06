2.294 ehrenamtliche Einsatzstunden der Götzner Feuerwehr

Die Ortsfeuerwehr Götzis blickt auf ein ereignisreiches 2019 zurück - und gleichzeitig freudig in die Zukunft.

Um auch für die künftigen Aufgaben best möglichst gerüstet zu sein, wird in diesem Jahr auch der Fuhrpark der Götzner Feuerwehr aufgerüstet. Nachdem vor rund zwei Jahren der neue Steiger in Dienst gestellt wurde, konnte vor einigen Wochen ein neues Mannschaftstransportfahrzeug übernommen werden. Der neue Mercedes-Vito soll dabei vor allem die schlagkräftige Mannschaft zu Übungen, Einsätzen, Bewerben und sonstigen Veranstaltungen bringen. Um auch technisch immer auf dem neuesten Stand zu sein, wird dazu in diesem Jahr ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug durch ein Neues ersetzt. Die Anschaffung des neuen Löschfahrzeuges mit Containerverladeeinrichtung wurde bereits beschlossen – dazu wird auch ein Löschroboter angeschafft, welcher vor allem dort zum Einsatz kommt, wo der Einsatz für Feuerwehrleute zu gefährlich ist, so beim Löschen in Gefahrenbereichen, Tiefgaragen oder bei Austritt von gefährlichen Stoffen. Die Gesamtanschaffungssumme beträgt 525.953,81 Euro, wobei seitens des Landes Vorarlberg eine Förderung von 45 Prozent in Aussicht gestellt wurde. Damit kann die Ortsfeuerwehr Götzis auch in Zukunft wieder für die Sicherheit in der Bevölkerung rund um die Uhr garantieren. MIMA