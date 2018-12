2.145 Jahre Treue: Blum ehrt Mitarbeiter

Der Höchster Beschlagshersteller Blum konnte zum Jahresende wieder zahlreiche, langjährige Mitarbeiter für ihren Einsatz im Unternehmen ehren.

Bei einem festlichen Abend bedankte sich die Blum-Geschäftsführung bei den Jubilaren und deren Familien. „Langjährige, treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden eine wichtige Konstante in all unseren Abteilungen. Sie sichern den verlässlichen Wissenstransfer zwischen Jung und Alt, zwischen neuen Ideen und bewährtem Arbeitsalltag, und sind ein Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen“, weiß man bei Blum um die Bedeutung „treuer“ Mitarbeiter.