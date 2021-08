1G-Regel: Kündigungswelle in Fitnessstudios befürchtet

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg sieht eine massive Kündigungswelle auf die Fitnessbetriebe zurollen, sollte mit erstem Oktober die 1G-Regelung in Kraft treten.

Als Folge der Lockdowns und den damit verbundenen Schließungen der Fitnessstudios mussten diese bereits Kündigungen von 20 bis 30 Prozent der Mitglieder verbuchen, so die Wirtschaftskammer Vorarlberg. "Für die Vorarlberger Fitnessbetriebe wären erneute Verschärfungen katastrophal. Das Durchschnittsalter unserer Kunden liegt zwischen 30 und 45 Jahren, in dieser Altersgruppe ist der Anteil der Geimpften statistisch gesehen verhältnismäßig gering. Umso mehr braucht es jetzt positive Anreize für die Impfung und keine zusätzlichen Belastungen für die Betriebe", betont Manfred Scheel, Sprecher der Fitnessbetriebe in der WKV, und führt aus: "Kommt die 1G-Regelung, müssen viele ihre Studios schließen, da das Betreiben der Anlagen wirtschaftlich nicht mehr rentabel wäre."