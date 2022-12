1b-Teams von Hohenems, Hatlerdorf und Gaißau im Masters

Hohenems 1b wurde mit fünf Siegen klarer Gruppensieger. SW Bregenz Juniors dürfen hoffen.

Sechs der dreizehn Teilnehmer für das große Mastersturnier zum Jahreswechsel stehen fest. Nach den 1b-Teams von Rankweil und Egg/Andelsbuch sowie Doren gesellten sich auch die drei 1b-Klubs von Hohenems, Hatlerdorf und Gaißau dazu. Gruppensieger Hohenems 1b schaffte den Aufstieg in die nächste Phase des Turniers ohne Probleme und gewann alle fünf Partien. Nun warten aber mit Rotenberg den beiden Turniersiegern Höchst und Viktoria Bregenz sowie den FC Dornbirn Juniors ganz schwere Aufgaben. Hatlerdorf 1b, Tabellenführer der vierten Landesklasse und Ligakonkurrent Gaißau bleiben die Sensationsteams und haben sich über die Qualifikation einen Startplatz für das Masters erspielt. Hatlerdorf 1b bekommt es nun mit Egg, FC Lustenau, Schwarzenberg und Schlins zu tun. Gaißau 1b muss sich mit Hohenems, Koblach, Ludesch und Rankweil 1b auseinandersetzen. SW Bregenz hat derzeit den Lucky Loser Platz inne und darf noch hoffen. Heute und morgen (ab 18.30 Uhr) werden in der Hofsteighalle die letzten sieben Aufsteiger ermittelt. TK

Vorrunde-Aufstiegsturnier, die Gruppen Ersten, Zweiten und Dritten plus ein Lucky Loser qualifizieren sich für die Masters-Vorrunde im Hauptbewerb

*Aufsteiger in das Masters; **Joker gesetzt, der Sieger erhält vier Punkte;

Vereine aus der VN.at Eliteliga, Vorarlbergliga, Landesliga, Akademie Vorarlberg U-18 plus die zwölf Aufsteiger inklusive plus ein Lucky Loser spielen in acht Gruppen um den Aufstieg ins Halbfinale