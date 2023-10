19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft ein

In der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war.

In den frühen Stunden des 28. Oktobers 2023 wurde ein 19-jähriger Mann aus Kennelbach aufgrund offensichtlicher Alkoholisierung von dem Sicherheitspersonal einer Dornbirner Diskothek verwiesen.

Einbruch in ein Geschäft

Gegen 1.00 Uhr begab sich der junge Mann um das Gebäude herum und warf mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines nahegelegenen Geschäftes ein. Durch die entstandene Öffnung gelangte er in den Geschäftsraum und begann, nach Wertsachen zu suchen.

Bei der Flucht vom Dach gefallen

Ein wachsamer Anwohner beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Mehrere Polizeistreifen reagierten schnell und umstellten das Gebäude. Bei dem Versuch, über ein Flachdach zu fliehen, stürzte der Einbrecher etwa fünf Meter in die Tiefe und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Drogen gefunden

Bei der darauf folgenden Durchsuchung des jungen Mannes stießen die Beamten auf eine geringe Menge an Suchtgift. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird der 19-Jährige auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Feldkirch gemeldet werden.