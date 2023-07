19 Jahre nach der Verlobung: Diese Oscar-Gewinnerin hat endlich geheiratet

Erst vor ein paar Monaten gewann sie für den Erfolgsstreifen "Everything Everywhere All at Once" ihren ersten Oscar, nun gibt es wieder Grund zur Freude: Michelle Yeoh (60) gab ihrem langjährigen Lebensgefährten und Verlobten Jean Todt (77) endlich das Jawort!

Die 60-Jährige wurde dieses Jahr bei den Academy Awards als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet, aber nicht nur auf ihren ersten Oscar musste die Schauspielerin, die bereits seit den 80ern auf der großen Leinwand zu sehen ist, lange warten. Auch ihre Hochzeit kam ein bisschen verspätet: nämlich fast zwei Jahrzehnte nach der Verlobung.

self all Open preferences.

Den Oscargewinn feierte das Paar natürlich auch zusammen. (Quelle: AFP)

self all Open preferences.

Gut Ding braucht Weile

Die Schauspielerin hat ihren langjährigen Lebensgefährten Jean Todt,

den ehemaligen Formel-1-Teamchef von Ferrari, bereits im Juni 2004 in Shanghai kennengelernt. Der Franzose hatte es damals wohl eilig: Nach nur anderthalb Monaten ging er bereits auf die Knie - und Yeoh sagte "ja". Nach der Verlobung war die Eile aber wohl verflogen: 6992 Tage, also fast genau 19 Jahre, nach dem Antrag kam es jetzt offiziell zum Jawort!

Besonderer Hochzeitsgast

Das Paar postete selbst bisher nichts über die Hochzeit, dafür aber ein anderer: Der brasilianische Rennfahrer und F1-Vizeweltmeister Felipe Massa (42). Auf Instagram gab er mit einigen Schnappschüssen Einblick in die Zeremonie.

self all Open preferences.

Neben den engsten Vertrauten gab es auf der Hochzeit aber noch einen ganz besonderen "Gast": Michelle Yeohs Oscar! Auf ein paar Fotos posiert die 60-Jährige sogar mit dem Goldjungen. Die Zeremonie fand übrigens im engsten Kreis in Genf statt, wo die beiden auch wohnen sollen.

self all Open preferences.