Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt über Michael Schumacher

In einem Interview mit "La Nacion" hat sich Schumachers ehemaliger Chef bei Ferrari über seinen Freund geäußert.

“Wenn einer diese härteste Prüfung schafft, dann du!”



Einer der wenigen, die noch immer mit der Familie von Michael Schumacher in Kontakt ist und den Ex-Formel 1-Star auch besuchen darf, ist Jean Todt. In einem Interview mit “La Nacion” sagte Todt auf die Fragen eines Journalisten über dessen Gesundheitszustand. “Er ist umgeben von seiner Familie, seinen Lieben. Ich fühle mich gesegnet, dass ich oft Zugang habe, aber seine Gesundheit ist eine private Sache und ich denke, es ist an der Zeit für uns, Michael sein Leben in Frieden leben zu lassen.”