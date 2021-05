19-Jähriger mit Pkw sieben Meter abgestürzt

Ein Führerscheinneuling ist in Frastanz in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stürzte über eine Böschung ab.

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker fuhr in der Nacht auf Donnerstag in Frastanz auf dem Amerlügner Weg talwärts in Richtung Frastanz-Ortsmitte. In einer Rechtskurve kam der Lenker von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortigen Begrenzungssteine und stürzte anschließend rund sieben Meter über eine Böschung auf die darunter befindliche Wiese. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.