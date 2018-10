19-Jähriger enthauptete Großmutter

Am Dienstag wurde eine Frau tot in einer Wohnung im schweizerischen Frauenfeld aufgefunden. Die Kantonspolizei Thurgau verhaftete einen 19-jährigern Tatverdächtigen. Dabei soll es sich um den Enkel der Toten handeln.

Am Mittwoch wurde der 19-Jährige, der verdächtigt wird, am Dienstagabend in einem Frauenfelder Mehrfamilienhaus eine Frau getötet zu haben, zum ersten Mal befragt. Laut Matthias Graf, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, sitzt der Jugendliche seit seiner Festnahme in der Nähe des Zürcher Flughafens in Haft. Bei der Befragung gab der junge Mann laut Kantonspolizei an, seine Großmutter enthauptet zu haben.