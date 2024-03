19 Bewohner mussten evakuiert werden - Über 90 Einsatzkräfte bei Brand in Fußach

Kurz vor 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhausbrand nach Fußach gerufen.

In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag, 8. März 2024, zu einem schweren Brand in Fußach. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen aus einer Wohnung schon deutlich sichtbar.