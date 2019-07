1800 Musikanten unterwegs

Das Bezirksmusikfest lockte Musikanten aus nah und fern nach Dalaas.

„DaLaas es krachen“ – hieß es auf der Einladung der Harmoniemusik Dalaas zum Bezirksmusikfest des Blasmusikbezirkes Bludenz. Und es hat gekracht! Der Festauftakt am Freitag bildete des 1. Klostertaler Street Food Festival in Zusammenarbeit mit der Regio Klostertal-Arlberg und regionalen Gastronomen. Am Samstagabend fegten Musikanten aus nah und fern dunkle Wolken am Himmel mit einer Klangwolke weg. Vom Gasthof Post bis zum Festzelt beim Kronenplatz marschierten 21 Musikgruppen und begeisterten die Zuschauer am Straßenrand mit ihren farbenprächtigen Trachten und Marschmusik. Der anschließende Fahneneinzug sorgte für ein Beben im Festzelt. Bei Musik von Berthold Schick und seine Allgäu 6 bzw. von den Tiroler Kracher ließ die Stimmung nicht locker und es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.