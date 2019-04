18 Jahre "Fast & Furious": Was ist aus dem Cast geworden?

Die Film-Reihe Fast & Furious wird diesen Monat 18 Jahre alt! Die von Universal produzierten Rennfahrer-Streifen sind mittlerweile Kult. Einige Zuschauer erinnern sich aber aus einem traurigen Grund an die beliebte Reihe: Der Hauptdarsteller Paul Walker (✝40) ist 2013 im Alter von nur 40 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Aber was machen die anderen “Fast & Furious”-Stars nach all den Jahren? Wie stark haben sie sich verändert und wer startet mittlerweile so richtig durch? Promiflash wirft einen Blick auf die drei bekanntesten Gesichter des Casts!