18-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Reuthe - Ein 18-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag in Reuthe bei einem Sturz schwer verletzt.

Am Dienstag, den 21.05.2019, gegen 16.30 Uhr kletterte ein 18 Jahre alter Arbeiter in einer Firma in Reuthe auf ein Wandelement, um einen Haken in die Schlaufe eines Hallenkrans einzuhängen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und drohte ca. zwei Meter hinunter zu fallen.