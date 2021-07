18-Jähriger auf Schutzweg angefahren - Lenker gesucht

Am gestrigen Donnerstag wurde ein 18-Jähriger auf einem E-Scooter von einem Pkw erfasst.

Am Donnerstag (15.07.) gegen 15:50 Uhr wollte ein 18-jähriger Bursche aus Hohenems, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, den Schutzweg in der Lustenauerstraße auf Höhe des Cineplexx überqueren. Ein aus Richtung Götzis kommender LKW (aus der Sicht des jungen Mannes von links kommend) hielt an, um ihm den Übertritt zu ermöglichen.

Lenker begab sich zum Unfallopfer

Als er sich in der Fahrbahnmitte befand, wurde er jedoch von einem weißen PKW, welcher aus der entgegengesetzten Richtung kam, erfasst und zu Boden geschleudert. Der bislang unbekannte Lenker des weißen PKWs hielt unmittelbar danach an und begab sich zum Unfallopfer. Der 18-Jährige gab gegenüber dem Lenker vorerst an, nicht verletzt worden zu sein, was sich später jedoch anders herausstellte. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades am Rücken, an der Hüfte und am rechten Bein.