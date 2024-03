18 Festnahmen und bis zu 150 Kilo Kokain: Razzia im Rocker-Milieu

In einer großangelegten Aktion gegen das Rocker-Drogen-Milieu hat die Tiroler Polizei 18 Personen festgenommen und bis zu 150 Kilogramm im Straßenverkauf geschätztes Kokain sichergestellt.

Die Tiroler Polizei hat in den vergangenen Wochen 18 Festnahmen im Rocker-Milieu wegen des Handels mit Kokain durchgeführt. Bis zu 150 Kilogramm Kokain sollen in den vergangenen zehn Jahren bei Schmuggelfahrten von Italien nach Tirol gebracht worden sein, hieß es bei einer Pressekonferenz am Freitag in Innsbruck. Neben dem 37-jährigen Hauptbeschuldigten wurde über acht weitere Personen die Untersuchungshaft verhängt, die übrigen Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.