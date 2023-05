18 Corona-Tote: Prozess um steirisches Pflegeheim gestartet

Im Landesgericht Leoben hat am Dienstag der Prozess um die vielen Corona-Fälle in einem Pflegeheim im obersteirischen St. Lorenzen im Mürztal begonnen.

18 Pflegeheim-Bewohner verstorben

Ab November 2020 waren im Pflegeheim Tannenhof 18 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, insgesamt waren durchschnittlich 50 Bewohnerinnen und Bewohner in der Einrichtung. Wegen Personalmangels musste schließlich das Bundesheer aushelfen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, dass sie "teils durch Unterlassung von Schutzmaßnahmen, teils durch Erteilung von Weisungen, dass nicht mehr zwischen positiv auf SARS-CoV-2 und negativ auf SARS-CoV-2 getesteten Bewohnern unterschieden werde", Handlungen begangen hätten, die zur Verbreitung der ansteckenden Krankheit geführt haben sollen.

Verteidiger: Medien sind schuld

Schweigsam gaben sich auch der Erst- und der Drittangeklagte, die der Geschäftsführung angehört hatten, sie wollten keine Angaben machen. Sehr wortreich führte dagegen der Verteidiger der beiden Männer aus, dass die Medien an allem schuld seien. "Durch die Medien wird Druck erzeugt, deswegen sitzen wir hier". Er sei überzeugt, "der wahre Grund, warum wir hier sind, ist, dass wir Corona medial aufarbeiten". Dass so viele Menschen in dem Heim gestorben seien, habe verschiedene Ursachen, aber "die Schuld bei den Angeklagten zu suchen, ist extrem falsch". Der Strafantrag gründe auf dem Gutachten einer Sachverständigen, die seinen Ausführungen nach befangen sei, da sie in einem Konkurrenzunternehmen arbeiten würde.