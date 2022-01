17-Stunden-Einsatz: Silobrand bei Harder Tischlerei

all

Ein Glimmbrand in einem Späne-Silo in Hard hielt die Einsatzkräfte am Montag ganztägig auf Trab.

Um 8.32 Uhr am Montagmorgen erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr Hard, berichtete der Harder Feuerwehr-Kommandant Christian Medwed vor Ort im VOL.AT-Interview. Nach der Ersterkundung wurde der Glimmbrand im Silo festgestellt, das Silo musste aber erst geöffnet und der Inhalt mit Hilfe eines Fachunternehmens abgesaugt werden. "Wir sind mittlerweile seit zwölf Stunden im Einsatz und haben Unterstützung von der Feuerwehr Fußach erhalten", berichtete der Einsatzleiter am Montagabend.

17-Stunden-Einsatz für die Feuerwehr. (Bild: VOL.AT)

Starke Hitze- und Rauchentwicklung

Teile der Mannschaft wurden über den ganzen Tag hinweg durch frische Kräfte ersetzt. Schwierig gestaltete sich die Zugänglichkeit, das Silo war durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung nicht betretbar. Die Einsatzkräfte mussten mit schwerem Atemschutzgerät im Inneren des Silos arbeiten. "Wir müssen uns Zentimeter für Zentimeter vorarbeiten, bis wir in die Endphase der Löscharbeiten kommen", so Einsatzleiter Medwed. In der Nacht auf Dienstag konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Starke Hitze- und Rauchentwicklung sorgte für Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten. (Bild: VOL.AT)