17 Punkte von Luka Brajkovic bei Davidson Pleite

Davidson Basketball hat in der Nacht auf Sonntag (MEZ) die erste Niederlage in der noch jungen NCAA-Saison hinnehmen müssen. Luka Brajkovic war beim 60:65 der Wildcats gegen San Francisco der Topscorer seines Teams. Er hatte allerdings auch wieder Foulprobleme. Daher blieb es bei 21 Einsatzminuten, in denen der Power Forward weiters drei Rebounds und einen Block verbuchte.