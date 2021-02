1,7 Promille: Alkoholisierter Busfahrer verursacht Unfall

Vergangenen Montag kam es zu einem Unfall in Dornbirn Stiglingen. Der Lenker des Linienbus führte fünf Fahrgäste mit sich - ein späterer Alko-Test des Lenkers verlief positiv.

Ein stark alkoholisierter Fahrer eines Linienbusses hat am Montag in Dornbirn Stiglingen einen Unfall verursacht. Der 45-Jährige geriet zu nahe an den rechten Fahrbahnrand, streifte ein Verkehrszeichen sowie einen Verkehrsspiegel und auch eine Holzstütze eines Baums. Die fünf Fahrgäste blieben unverletzt, informierte die Polizei. Ein am Stützpunkt des Busunternehmens durchgeführter Alkotest bescheinigte dem Busfahrer einen Blutalkoholgehalt von 1,7 Promille.