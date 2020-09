17 Monate altes Mädchen stürzt aus offenem Fenster

Bludenz: Kleinkind stürzt aus dem 2. Obergeschoss 7,5 Meter in die Tiefe.

Heute, Freitag, beaufsichtigte eine 46-jährige Bludenzerin ihre beiden Enkelkinder (17 Monate und drei Jahre alt). Die Frau bereitete gemeinsam mit den Kindern das Mittagessen in der Küche zu, als das 17-monatige Mädchen in einem unbeobachteten Moment auf einen Stuhl in der Küche und in weiterer Folge auf die ca. 60 cm breite Fensterbank kletterte.