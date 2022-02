17-Jähriger verprügelt - Zeugen gesucht

Ein 17-Jähriger wurde am Freitag in Dornbirn brutal zusammengeschlagen - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag gegen 18.30 Uhr sprach ein 17-Jähriger in Dornbirn im Bereich der Allgemeinen Sonderschule, Schulgasse, zwei junge, vermutlich türkischstämmige Mädchen an und redete kurz mit ihnen. Kurz darauf seien fünf junge Männer auf ihn zugekommen. Einer habe dem Jugendlichen sofort einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Dadurch sei der 17-Jährige einige Stufen einer Stiege hinuntergestürzt.