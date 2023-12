17-Jähriger nach Suchtmittelkontrolle als Einbrecher entlarvt

Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde in Feldkirch im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in eine Bäckerei festgenommen und hat die Taten gestanden.

Am Samstag, 23. Dezember 2023 wurde ein 17-jähriger Jugendlicher in der Innenstadt von Feldkirch aufgrund einer Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Dabei konnten bei dem Jugendlichen mehrere Münzrollen aufgefunden werden.

Hausdurchsuchung brachte entscheidende Beweise

Im Zuge der Ermittlungen konnte die vom Jugendlichen getragene Kleidung in Zusammenhang mit der Personenbeschreibung von bis dato zwei ungeklärten Einbruchsdiebstählen vom 11. Dezember 2023 und 22. Dezember 2023 in eine Bäckereifiliale in Feldkirch gebracht werden.