17-Jähriger gesteht Tötung von Obdachlosen: Sein Verhalten im Gerichtssaal sorgt für Aufsehen

Laut Medienberichten steht der 17-jährige Jugendliche, der des Mordes an zwei Obdachlosen beschuldigt wird, vor Gericht.

In Wien wurde ein 17-jähriger Jugendlicher, der des Mordes an zwei Obdachlosen beschuldigt wird, laut Medienberichten vor Gericht gestellt. Nach seinem Geständnis bei der Wiener Polizei wurde er, begleitet von sechs Justizwachbeamten, ins Wiener Straflandesgericht gebracht. Der Fall nahm seinen Ursprung in Ottakring, wo der Jugendliche zuvor seine Mutter schwer verletzt hatte.