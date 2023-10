17-jährige Radfahrerin in Friedrichshafen überfallen

In Friedrichshafen wurde eine 17-jährige Radfahrerin Opfer eines Übergriffs durch einen unbekannten Täter.

Am Donnerstag, 5. Oktober 2023, ereignete sich in Friedrichshafen ein beunruhigender Vorfall, bei dem eine 17-jährige Radfahrerin von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Täter hatte das junge Mädchen auf Inlineskatern verfolgt und griff sie an, als sie in der Nähe der Prielmayerstraße anhielt.