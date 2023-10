17-jährige E-Scooter-Fahrerin in Dornbirn schwer verletzt

Pkw gegen E-Scooter auf der Lustenauer Straße in Dornbirn: 17-Jährige musste am Freitagnachmittag mit schwerer Kopfverletzung ins Spital gebracht werden.

Am Freitag, den 20. Oktober 2023, ereignete sich um 15:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L204 in Dornbirn. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker war in Richtung Krankenhaus unterwegs, als im Bereich der Kreuzung mit der Bäumlegasse eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin den Schutzweg überquerte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem E-Scooter, in dessen Folge die junge Fahrerin stürzte.