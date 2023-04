17-jährige Mopedlenkerin bei Unfall verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es in Hohenems zu einem Unfall einer 17-jährigen Mopedlenkerin gekommen, zu dem die Polizei Zeugen sucht.

Am Dienstag, den 25.04.2023, gegen 16.15 Uhr ereignete sich in Hohenems, Bereich Dipoldsauer Straße - Kreuzung Rhetikusstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 17-jährige Mopedlenkerin aus Hohenems zu Sturz kam und Verletzungen erlitt.

Mopedlenkerin kam zu Sturz

Auf der Fahrt vom Hornbach kommend in Richtung Zentrum beabsichtige ein Pkw links in die Rhetikusstraße abzubiegen. Die Mopedlenkerin bremste, stürzte dabei auf der nassen Fahrbahn und rutschte in den stehenden Wagen. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.