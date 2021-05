17 Eigentumswohnungen sind in Röthis zu erwerben

Zima Wohnbau errichtet im Zentrum von Röthis eine neue Wohnanlage

RÖTHIS. „Das Highlight dieses Projekt ist sicher das pure Wohnvergnügen in der idyllischen Lage und die Nähe zur Frödisch um sich vom Alltagsstress zu entspannen und zu erholen. Der Neubau überzeugt mit moderner Gemütlichkeit. Durch die Nähe zu den Wander- und Erholungsregionen in Zwischenwasser und im Raum Vorderland erleben sie hier erstklassige Wohn- und Freizeitqualität umgeben von Natur“, sagt Lisa Fröwis. Sie ist die Ansprechpartnerin von Zima Wohnbau für das Bauprojekt Schlösslestraße in Röthis. Im Ortszentrum von Röthis werden zwei Baukörper mit insgesamt siebzehn Eigentumswohnungen mit Wohnungsgrößen von Zwei- bis 4-Zimmern verwirklicht. Die beiden Wohnhäuser gliedern sich dank ihrer Architektur und den dunkel lasierten Holzfassaden ideal in ihre Nachbarschaft ein, die hauptsächlich aus Einfamilienhäusern besteht. Ein gemeinsames, lichtdurchflutetes Treppenhaus verbindet die Mehrfamilienhäuser, die puren Wohngenuss und Entspannung versprechen. Sonnige Privatgärten und Terrassen komplettieren die ruhig gelegene Wohnoase. Eine Tiefgarage, Kellerabteile und ein Spielplatz runden das Wohnkonzept perfekt ab. Der Baustart ist schon vor einigen Wochen erfolgt. Die Fertigstellung ist für Frühjahr/Sommer 2022 vorgesehen.VN-TK