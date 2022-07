17.400 Vorarlberger arbeiten als Grenzgänger

Herbert Fechtig sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Situation der Grenzgänger im Ländle.

17.400 Grenzgänger gibt es in Vorarlberg, 8500 arbeiten in Liechtenstein, 8000 in der Schweiz, 900 in Deutschland. Mit Corona habe sich die Zahl nicht groß verändert, sagt Herbert Fechtig, Obmann des Vorarlberger Grenzgängerverbandes.