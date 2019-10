160 Jahre katholische Jugendarbeit in Rankweil

Zu ihrem 160-Jahr-Jubiläum präsentiert die Katholische Jungmännerrunde Rankweil in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil den Band 17 der „Reihe Rankweil“.

Ehemaliges Vereinshaus ist heute “Altes Kino”

Das Buch rollt die spannende Entwicklung der katholischen Jugendarbeit in Rankweil auf – von den Anfängen im nunmehrigen Alten Kino, wo Theater, Literatur, Filme und sportliche Möglichkeiten geboten wurden, über die Errichtung des katholischen Jugendheimes vor 60 Jahren bis hin zu den Vereinsaufgaben in der heutigen Zeit. „Mit diesem Werk wird die Geschichte der katholischen Jugendarbeit in Rankweil erstmals dokumentiert. Die vorliegenden Einblicke sind Zeichen der Erinnerung und des Dankes an die vielen Frauen und Männer, die sich für die Jugend eingesetzt haben und bis heute einsetzen“, betont Vereinsobmann Elmar Speckle.