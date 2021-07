16-Jähriger prallt mit Moped gegen Flexengalerie

Ein 16-jähriger Mopedfahrer kam in der Flexengalerie in Stuben am Arlberg zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Freitagabend war ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L198 talwärts unterwegs. Bei einem Bremsmanöver geriet er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und stürzte. Dabei prallte er gegen die rechte Seite der Flexengalerie. Der 16-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Flexengalerie für ca. 30 min in beide Fahrtrichtungen gesperrt.