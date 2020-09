16-jähriger Fahrradfahrer brutal ausgeraubt – Täter gefasst

Dornbirn - In Dornbirn wurde in der Nacht auf Samstag ein 16-jähriger Fahrradfahrer niedergestoßen und ausgeraubt. Der mutmaßliche Täter wurde rasch gefasst.

Ein 16-jähriger Bursche fuhr in der Nacht auf Samstag mit dem Fahrrad in Dornbirn auf der Ludwig-Koflerstraße in Fahrtrichtung Schwefel. Unmittelbar vor der Schwefelkreuzung kam ein 19-jähriger Mann vom Gehsteig kommend auf den 16-Jährigen zu und versetzte diesem einen Stoß. Der 16-Jährige kam dabei zu Sturz.