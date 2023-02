16-Jähriger bestellte Pakete an fremde Adressen, um ...

Ein 16-Jähriger hat offenbar eine Methode gefunden, Waren kostenlos zu erhalten.

Der Bursch soll Bestellungen an fremde Wiener Adressen aufgegeben, die Abholzettel aus den Postkästen gefischt und damit anschließend die Pakete aus Abholboxen entwendet haben. Aufmerksame Polizisten legten dem Österreicher am Donnerstag das Handwerk, berichtete die Exekutive am Freitag.