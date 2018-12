16-Jährige in Steyr getötet - Verdächtiger flüchtig

Ein 17-jähriger Afghane wird verdächtigt, in der Nacht auf Montag in Steyr eine 16-Jährige umgebracht zu haben. Die Mutter hat gegen 23.00 Uhr ihre Tochter tot in deren Zimmer gefunden. Das Fenster stand offen und der Freund war verschwunden. Die Fahndung nach ihm ist am Laufen.

Die 16-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft Steyr offenbar mit einem Messer getötet worden. Das Opfer wies zwei Stiche im Rüchen auf, sagte Sprecher Andreas Pechatschek der APA. Genaueres wisse man aber erst nach der Obduktion. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie der Jugendlichen angeordnet. Ein Ergebnis dürfte laut Pechatschek am Dienstag feststehen.

Das Opfer und der Tatverdächtige hatten laut Staatsanwaltschaft eine On-Off-Beziehung. Am Tatabend war der Bursch zu Besuch bei dem Mädchen. Die beiden hielten sich im Zimmer der Jugendlichen in der Wohnung ihrer Mutter auf. Die Mutter war es auch, die ihre Tochter tot in deren Zimmer entdeckte. Die Tür war laut Ermittlern mit einem Kasten verstellt und daher schwer zu öffnen. Die Frau schaffte es aber trotzdem und fand die 16-Jährige reglos.

Auf den ersten Blick sei nur Blut im Mundwinkel des Mädchens zu gesehen gewesen. Dann habe man die beiden Messerstiche im Rücken entdeckt, schilderte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Für die Ermittler war damit klar, dass Fremdverschulden vorliegt.

Da das Fenster des Zimmers offen stand, gehen die Kriminalisten davon aus, dass der Bursch nach der Tat durch das Fenster geflüchtet ist. Welchen Aufenthaltsstatus der Verdächtige hat, war vorerst nicht klar.